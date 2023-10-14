الدفاع المدني يحذر الجميع ويدعو إلى أخذ الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة بعيدة عن أماكن تجمع المستنقعات والسيول والأودية، وعدم التفكير في السباحة فيها لأنها أماكن غير مناسبة لكونها شديدة الخطورة على الحياة، كما دعت المديرية إلى الالتزام بالتعليمات العامة المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي ابتداء من يوم غد السبت، وحتى الأربعاء القادم لاحتمال استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق في المملكة.

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وقال الدفاع المدني أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وتبوك، والجوف، كما نوه إلى أنه من المتوقع أيضا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة، والجموم، والقنفذة، وبحرة، والليث، والحدود الشمالية وحائل، والمدينة المنورة.

وسوف تتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تساقط البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وسوف تشمل هذه الرياح مناطق عسير وجازان والباحة، والكامل، والعرضيات، وميسان، وأضم.