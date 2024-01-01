الدفاع المدني يتدخل بعد وميض لحظي يتسبب في أضرار بالغة بالرياض

استجابت فرق الدفاع المدني في الرياض لحادث وميض لحظي في عمارة بحي الملك فيصل، حيث تضرر الموقع وبعض المركبات دون وقوع إصابات.

شعار الدفاع المدني السعودي - مصدر الصورة: ويكيبيديا

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الحادث بشكل سريع وفعال كجزء من جهودها المستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة في وقت قياسي.

كما أعلنت عن نجاحها في إنقاذ 9 أشخاص كانوا محتجزين داخل حافلة بسبب السيول القوية في منطقة القصيم، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ هؤلاء الأشخاص وضمان سلامتهم بعد أن جرفت السيول الباص وغمرت الشوارع والوديان جراء الأمطار الغزيرة.

وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جهود الإنقاذ السريعة لفرق الدفاع المدني وهي تحاول إنقاذ الطالبات المحاصرات وسط جريان السيول.