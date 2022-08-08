الدفاع المدني يوجه تحذيرات هامة للجميع بشأن الأمطار

كشفت منذ قليل مديرية الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022، تفاصيل انتشال مدني صبيا جثة شخص غرق في مياه الأمطار بعد تجمعها خلال الفترة الماضية، حيث شهدت المحافظة أمطار غزيرة وظهرت جهود الأجهزة المعنية من أجل رفع العبء عن جميع المواطنين والمقيمين في تلك المنطقة.

انتشال أربعة أشخاص من مستنقع مائي

وكان الدفاع قد أعلن أمس أن مدني الحناكية قد باشر بلاغاً عن غرق أربعة أشخاص في مستنقع مائي موجود في وادي الجربوع، وعلى الفور تم التحرك العاجل من جميع الجهات المعنية من اجل العثور على المفقودين.

وأكدت المديرية من خلال تغريده هامه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراجهم من المياه وهم في حالة وفاة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم في رحمته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

تحذير من مديرية الدفاع المدني

وناشدت مديرية الدفاع المدني جميع المواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، توخي الحذر والحيطة وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار، وخاصة مع ما تشهده بعض المناطق داخل المملكة خلال هذه الأيام من حالات مطرية.

نواتج الأمطار

وحذرت المديرية الجميع من نواتج الأمطار، مثل المستنقعات المائية والسيول المنقولة، وناشدت الجميع بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، مع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار والعبور من الأودية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

التنزه حول مجاري السيول

كما حذرت الجميع أيضاً من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو من خلال السباحة فيها، وخاصة أنها أماكن غير مناسبة لتلك المهام، كما أنها تشكل خطورة كبيرة على المواطنين والمقيمين.

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استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

كما حذرت من هطول أمطار خلال الساعات القادمة على عدد من المناطق، ويمكنك التعرف على التفاصيل من خلال البيان التالي:

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة. pic.twitter.com/KGxDnrOelR — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 8, 2022

وأكدت المديرية على أهمية دور تفعيل الأسرة التوعوي من أجل المحافظة على سلامة الأطفال، وإبعادهم عن الأماكن الخطرة والتي تُعتبر من المناطق المهلكة لهم، وضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني التي تم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام من أجل المحافظة على سلامتهم.