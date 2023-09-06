«الدفاع المدني»: سقوط مقيم آسيوي في بئر ارتوازي جنوب محافظة “‎رفحاء”

بتفاصيل شبه متطابقة لمأساة الطفل الراحل ريان المغربي، حيث سقط مقيم آسيوي ظهر اليوم في بئر ارتوازي في قرية ‎ “قيصومة_فيحان” جنوب محافظة ‎رفحاء في السعودية، حيث تتكثف الجهود في محاولة لإنقاذه.

آليات الدفاع المدني تواصل محاولة إنقاذه:-

وقال الدفاع المدني في حديث صحفي في موقع الحادث إن المحاولات المتتالية فشلت في الوصول إلى الرجل حتى الآن لكن نحن مواصلون على محاولة إنقاذه.

كما نوه الدفاع المدني أن المقيم الآسيوي يجلس عالقا في قاع البئر، وكتفاه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده.