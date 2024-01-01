الدفاع المدني بالمملكة يوجه تنبيه هام بشأن تسرب الغاز.. ويكشف عن 4 إجراءات عاجلة يجب اتباعها فوراً
وجهت منذ قليل المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، تنبيه هام لجميع المواطنين السعوديين والوافدين على أراضي المملكة، بضرورة مراعاة التصرف الأنسب حال تسرب الغاز، وذلك لتجنب وقوع حوادث الحريق أو الانفجار، حرصاً منها على سلامة الجميع.
إغلاق مصدر الغاز
وأضافت المديرية من خلال بيان هام لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن التصرف الصحيح في حالة تسرب الغاز يكون من خلال مجموعة من الخطوات العاجلة كما يلي:
- الخطوة الأولى: يجب إخلاء المكان فورًا من جميع الأشخاص الموجودين فيه، بما في ذلك الحيوانات الأليفة.
- الخطوة الثانية: إغلاق مصدر الغاز، وذلك عن طريق إغلاق محبس الغاز الرئيسي أو محبس الغاز الخاص بالجهاز المتسرب.
- الخطوة الثالثة: فتح النوافذ والأبواب ببطء لزيادة التهوية، وذلك لتخفيف تركيز الغاز في المكان.
- الخطوة الرابعة: الاتصال برقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني على رقم 999.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن استخدام مفاتيح الكهرباء، أو الولاعات، أو أي مصدر للشرر في حالة تسرب الغاز يكون خطير للغاية، حيث أنه قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو حريق هائل يكون من الصعب السيطرة عليه سريعاً، مما يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة للغاية، لذلك يجب الحرص على عدم القيام بذلك.
الوقاية من تسرب الغاز
وأضاف الدفاع المدني أنه يمكن الوقاية من تسرب الغاز من خلال ما يلي:
- الفحص الدوري لأجهزة الغاز وخطوطها.
- التأكد من سلامتها.
- ضرورة تركيب صمامات أمان على أجهزة الغاز لمنع حدوث التسريب.
#لسلامتك ..
تعرّف على التصرف السلیم عند تسرب الغاز.
#الوقایة_أمان pic.twitter.com/xcI7O26k7I
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 1, 2024
نصائح إضافية للجميع
بالإضافة إلى الخطوات السابقة التي تم ذكرها في المقال، هناك بعض النصائح الإضافية التي يمكن اتباعها للتصرف بشكل صحيح في حالة تسرب الغاز منها:
- إغلاق مصدر الغاز وإزالة سبب التسرب إذا كان التسرب بسيطاً، والاتصال على الشركة لزيادة الأمان.
- الاتصال برقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني على وجه السرعة في حال أن يكون التسرب للغاز شديداً.
- يجب ترك المكان فوراً إذا كان المكان مرتفع، والنزول للطابق الأرضي أو الخروج من المبنى.