الدفاع المدني بالمملكة يوجه تنبيه هام بشأن تسرب الغاز.. ويكشف عن 4 إجراءات عاجلة يجب اتباعها فوراً

وجهت منذ قليل المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، تنبيه هام لجميع المواطنين السعوديين والوافدين على أراضي المملكة، بضرورة مراعاة التصرف الأنسب حال تسرب الغاز، وذلك لتجنب وقوع حوادث الحريق أو الانفجار، حرصاً منها على سلامة الجميع.

إغلاق مصدر الغاز

وأضافت المديرية من خلال بيان هام لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن التصرف الصحيح في حالة تسرب الغاز يكون من خلال مجموعة من الخطوات العاجلة كما يلي:

الخطوة الأولى: يجب إخلاء المكان فورًا من جميع الأشخاص الموجودين فيه، بما في ذلك الحيوانات الأليفة.

الخطوة الثانية: إغلاق مصدر الغاز، وذلك عن طريق إغلاق محبس الغاز الرئيسي أو محبس الغاز الخاص بالجهاز المتسرب.

الخطوة الثالثة: فتح النوافذ والأبواب ببطء لزيادة التهوية، وذلك لتخفيف تركيز الغاز في المكان.

الخطوة الرابعة: الاتصال برقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني على رقم 999.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن استخدام مفاتيح الكهرباء، أو الولاعات، أو أي مصدر للشرر في حالة تسرب الغاز يكون خطير للغاية، حيث أنه قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو حريق هائل يكون من الصعب السيطرة عليه سريعاً، مما يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة للغاية، لذلك يجب الحرص على عدم القيام بذلك.

الوقاية من تسرب الغاز

وأضاف الدفاع المدني أنه يمكن الوقاية من تسرب الغاز من خلال ما يلي:

الفحص الدوري لأجهزة الغاز وخطوطها.

التأكد من سلامتها.

ضرورة تركيب صمامات أمان على أجهزة الغاز لمنع حدوث التسريب.

نصائح إضافية للجميع

بالإضافة إلى الخطوات السابقة التي تم ذكرها في المقال، هناك بعض النصائح الإضافية التي يمكن اتباعها للتصرف بشكل صحيح في حالة تسرب الغاز منها: