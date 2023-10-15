الدفاع المدني بالمملكة يحذر المواطنين من المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريان السيول

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من جريان السيول بعد الإطلاع على مؤشرات الطقس اليوم بالمملكة ونبهت المواطنين بعدم المجازفة والاقتراب من تلك الأماكن.

سقوط أمطار غزيرة- مصدر الصورة: "حساب الدفاع المدني على تويتر"

ومن جانبها فقد أضافت الدفاع المدني، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا”، أنه حين سقوط الأمطار وجريان السيول والأودية؛ فيجب عدم المجازفة بالحياة أو محاولة اجتياز تلك السيول سواء على الأقدام أو بالمركبات.

#لسلامتك

أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية لاتجازف بحياتك في اجتيازها.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/l03eqpC12q — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 15, 2023

من ناحية أخرى فقد نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، استمرار سقوط الأمطار الرعدية تكون متوسطة إلى غزيرة تتسبب في جريان السيول وتصحب تلك الأمطار رياحا قوية نشطة مع سقوط حبات البرد على عدة أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة”.