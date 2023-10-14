الدفاع المدني بالمملكة: استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق ويدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة

قامت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، بدعوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، كما نوهت أنه يجب على الجميع أن يبقى في أماكن آمنة ويجب أن يبتعدوا عن الأماكن التي تتجمع فيها السيول والمستنقعات المائية والأودية، كما حذرت المديرية من السباحة في هذه الأماكن كونها غير مناسبة للسباحة وقد تشكل خطورة على الجميع.

سيارة الدفاع المدني السعودي- مصدر الصورة: "صحيفة عاجل"

كما نبهت أنه يجب الالتزام بالتعليمات التي يتم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع السوشيال ميديا، وجاء ذلك بعد تنبيه مركز الأرصاد السعودي من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أغلب المناطق بالمملكة، وذلك ابتداء من يوم غد السبت حتى يوم الأربعاء القادم.

كما قالت الدفاع المدني السعودي، إن منطقة مكة المكرمة سوف تتأثر بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة من المحتمل أن تؤدي إلى جريان السيول وتساقط حبات البرد كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتؤثر هذه الحالة على مناطق “الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة”.

كما أشارت المديرية إلى أنه من المتوقع أن تسقط أمطارا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح القوية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة وتؤثر هذه الحالة المناخية على “العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والقنفذة والليث، ومناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل”، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على المناطق بالحدود الشمالية للمملكة ومنطقة الجوف وتبوك والمنطقة الشرقية.