الدفاع المدني بالرياض ينجح في تحرير إصبع شخص عالق في قطعة معدنية

تمكن فريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني بالرياض، من إخراج إصبع شخص عالق في قطعة معدنية، بفضل جهود فرق الإنقاذ الموجودة داخل المستشفى، حيث أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المنقذين تمكنوا من تحرير الشخص وإنقاذ إصبعه بعد نقله إلى مكان آمن.

شعار الدفاع المدني السعودي - مصدر الصورة: ويكيبيديا

هذا ووثقت فرق الإنقاذ لحظة الإنقاذ باستخدام صاروخ صغير، حيث تمكنت من قطع القطعة المعدنية بدون إلحاق أي ضرر بالإصبع، ومن جانب آخر، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، والإقلاع عندها من المنزل أو عند النوم، وعدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها، كما شددت على ضرورة الاهتمام بسلامة الأطفال في المنازل وعدم السماح لهم بالاقتراب من وسائل التدفئة والتحقق من عدم وضعها بالقرب من الأثاث والستائر والمواد القابلة للاشتعال.

مهمة ميدانية .. #الدفاع_المدني بالرياض يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى. pic.twitter.com/XD2G4TC7mY — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 24, 2023

كما أكدت المديرية على أهمية اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.