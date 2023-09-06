الدفاع المدني السعودي ينجح في السيطرة على حريق نشب في أعشاب بواد بمحافظة المندق

استطاعت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق بالمملكة العربية السعودية أن تسيطر على حريق نشب في أعشاب بواد في قرية عشبة.

شعار الدفاع المدني- مصدر الصورة: "حساب الدفاع المدني تويتر"

ومن جانبها فقد قالت المديرية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة (إكس تويتر سابقا)، إن فرق الدفاع المدني السعودي ما زالت في الموقع تحسبا لحدوث تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

#الدفاع_المدني بمحافظة المندق يسيطر على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا. pic.twitter.com/vUdwsTzJsV — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 6, 2023

وقد جاء ذلك في سياق الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية والتي من دورها أن تسعى في مباشرة جميع الحوادث في أوقات زمنية قياسية.