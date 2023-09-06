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الدفاع المدني السعودي ينجح في السيطرة على حريق نشب في أعشاب بواد بمحافظة المندق

أحمد أبو الدهب

استطاعت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق بالمملكة العربية السعودية أن تسيطر على حريق نشب في أعشاب بواد في قرية عشبة.

- صورة 1 - الدفاع المدني السعودي ينجح في السيطرة على حريق نشب في أعشاب بواد بمحافظة المندق

شعار الدفاع المدني- مصدر الصورة: "حساب الدفاع المدني تويتر"

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ومن جانبها فقد قالت المديرية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة (إكس تويتر سابقا)، إن فرق الدفاع المدني السعودي ما زالت في الموقع تحسبا لحدوث تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وقد جاء ذلك في سياق الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية والتي من دورها أن تسعى في مباشرة جميع الحوادث في أوقات زمنية قياسية.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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