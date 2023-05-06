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الدفاع المدني السعودي يسيطر على حرائق متفرقة بالمملكة دون وقوع إصابات

أحمد أبو الدهب

استطاعت قوات الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم السبت، أن تسيطر على حريق هائل قد اندلع في أرض مسورة.

الدفاع المدني السعودي يسيطر على حرائق متفرقة بالمملكة دون وقوع إصابات 1 6/5/2023 - 3:38 م

وقد ذكر الدفاع المدني السعودي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحريق لم يسبب أي اصابات وتم السيطرة عليه قبل أن ينتقل الى المباني المجاورة.

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السيطرة على حرائق متفرقة بالمملكة

من ناحية أخرى كان الدفاع المدني في منطقة محايل عسير، قد استطاع إخماد حريقًا قد اشتعل في مركبة في يوم أمس الجمعة، دون وقوع أى إصابات، فيما استطاع دفاع مدني الليث بمنطقة مكة المكرمة أن يسيطر، أمس الجمعة، على حريق قد نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية واستطاع الدفاع المدني في كل تلك المناطق بالمملكة أن يسيطر على هذه الحرائق دون وقوع أي إصابات تُذكر.

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أحمد أبو الدهب

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