الدفاع المدني السعودي يحذر من احتمالية سقوط أمطار كثيفة بداية من الأربعاء وحتى الجمعة

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي السادة مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها بضرورة توخي الحيطة والحذر، لاحتمالية سقوط أمطار رعدية كثيفة على بعض مناطق المملكة على مدار الثلاثة أيام المقبلة بداية من الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة، جاء ذلك خلال البيان الصادر من الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضح البيان أن هذا التحذير يأتي بناء على التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، والذي جاء فيه أنه من المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة الشدة مع نشاط للرياح مما قد يؤدي إلى حدوث سيول في بعض المناطق التالية ( العاصمة المقدسة، جدة، الطائف، الكامل، بحرة، رابغ)، وقد تمتد إلى مناطق أخرى بمتلف أنحاء المملكة.

وكذلك سوف تشهد منطقة المدينة المنورة، والقصيم، والحدود الشمالية، وأماكن متفرقة من منطقة الرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة تبوك، وجازان، ونوهت مديرية الدفاع المدني بالجميع عدم التواجد في أماكن تجمع الأمطار ومخرات السيول والمستنقعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.