الدفاع المدني السعودي أمطار رعدية تستمر حتى الخميس… ويهيب بالمواطنين بالبقاء في أماكن آمنة

تهيب المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية بالموطنين باتباع كافة إجراءات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السيئة المتوقعة اعتبار من غد، مثل هطول الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف الرعدية.

مشيرة إلى أن تلك الظروف يمكن أن تشكل خطرا على الحياة والممتلكات، ولذا فإن الالتزام بالتعليمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة يساهم في الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع.

عدة نصائح هامة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

ووجهت المديرية عدة نصائح مهمة للجمهور، مثل البقاء في أماكن آمنة وعدم الاقتراب من المناطق التي تتجمع فيها السيول والمستنقعات المائية والأودية، كما ينصح بعدم السباحة في هذه المناطق، حيث قد تكون غير مناسبة للسباحة وتحمل مخاطر خطيرة.



يتم التركيز أيضا على ضرورة الاطلاع على التعليمات والإرشادات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تحديث المعلومات بشكل مستمر لتوفير أحدث المستجدات.

تعرف على الأماكن المتوقع تأثرها بالأمطار

هذا وقد تم تحديد المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بهطول الأمطار الرعدية والظروف الجوية السيئة، وتشمل منطقة مكة المكرمة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان، ومنطقة الرياض بما في ذلك عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة.

كما تشمل المناطق الأخرى التي قد تتأثر بهذه الظروف جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

تشدد المديرية على أهمية متابعة التحذيرات والإرشادات الصادرة عنها وعدم التهاون في السلامة الشخصية والمجتمعية، كما ينصح بالتواصل مع الجهات الرسمية ومصادر المعلومات الموثوقة للحصول على تحديثات دقيقة وموثوقة حول الحالة الجوية وتوقعات الطقس.

وأكدت المديرية أنه يجب أن يكون الوعي والاستعداد الجيد للطوارئ جزءا من سلوكنا اليومي، حيث يساعد ذلك في تقليل المخاطر والحفاظ على الحياة.

The General Directorate of Civil Defense in the Kingdom of Saudi Arabia advises everyone to take precautions، stay in safe places، and avoid areas prone to flash floods، water pools، and valleys. Swimming in these areas is strongly discouraged due to their dangerous nature. It is important to follow the instructions and guidelines issued by the General Directorate through media channels and social media platforms. This advice is given in light of the continued chance of thunderstorms and rainfall in most regions of the Kingdom، starting from tomorrow (Monday) until the coming Thursday.

The region of Makkah is expected to experience moderate to heavy rainfall، which may cause flash floods، hailstorms، and strong downdraft winds. This includes the holy capital، Taif، Al- Jumum، Al- Kamil، Adham، Al- Ardiyat، Misan، Jeddah، Bahrah، Rabigh، Khulais، Al- Lith، Qunfudhah، Al- Kharma، Tarabah، Ranya، and Al- Muwih. The Riyadh region، including the capital Riyadh، Al- Kharj، Al- Muzahimiyah، Rumah، Marat، and Al- Hareeq، is also expected to be affected by heavy rainfall and strong winds.

The General Directorate also expects moderate rainfall and strong winds that can stir up dust in the region of Makkah، including the holy capital، Taif، Al- Jumum، Al- Kamil، Adham، Al- Ardiyat، Misan. The Riyadh region، including the capital Riyadh، Al- Kharj، Al- Muzahimiyah، Rumah، Marat، and Al- Hareeq، is also expected to be affected by heavy rainfall and strong winds. Other regions that may be affected include Jazan، Asir، and Al- Baha.

It is important to heed these warnings، follow the guidance provided by the General Directorate of Civil Defense.