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“الدفاع السعودية” سقوط طائرة F15 في مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية واستشهاد طاقمها

محمد عثمان

أعلنت وزارة الدفاع السعودية منذ قليل خبر عن سقوط إحدى الطائرات التابعة للجيش السعودي، وذلك أثناء مهمة تدريبية في المنطقة الشرقية حيث أسفر الحادث عن استشهاد طاقم الطائرة، وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أن حادثة السقوط تمت ظهر اليوم الخميس 7 ديسمبر، وذلك أثناء مهمة تدريبية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران في المنطقة الشرقية.

سقوط طائرة سعودية بمهمة تدريبية

صورة طائرة قتالية سعودية- المصدر وزارة الدفاع

سقوط طائرة F15

قدمت وزارة الدفاع نعي لشهداء الوطن سائلين المولى أن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأعلنت وزارة الدفاع أن تلك الحادثة وقعت أثناء أداء مهمة تدريبية روتينية، والطائرة من نوع ف 15 اس ايه، فيما وقعت تلك الحادثة ظهر اليوم بالتحديد في الساعة 12.50 ظهر اليوم الخميس 7 ديسمبر (23 جمادى الأولى).

أسباب سقوط الطائرة

ذكر البيان أنه سيتم تشكيل لجنة لمعرفة سبب سقوط طائرة سلاح الجو السعودي ظهر اليوم الخميس، فيما لم يتم الإعلان عن أسباب وراء سقوط الطائرة ومن المرجع أن يرجع ذلك إلى عطل فني في الطائرة، وستقوم اللجنة المُشكلة من وزارة الدفاع بالتحقيق في حادثة طائرة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران بالمنطقة الشرقية.


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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.


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