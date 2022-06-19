موعد نزول الدعم السكني”شهر ذو القعدة – يونيو” ورابط التسجيل وأهم الشروط المطلوبة 1443

ينتظر مستحقي الدعم السكني موعد الصرف خلال الأيام المقبلة حيث إن الدعم السكني يعتبر واحد من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية للمواطنين، ومن الجدير بالذكر أن الدعم السكني يهدف إلى توفير وحدات سكنية تصلح للمعيشة من حيث توافر الخدمات الأساسية للمسكن وذلك للفئات المستحقة والأسر الأشد احتياجا من الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى المطلقات والأرامل وتهدف الحكومة في المملكة العربية السعودية من خلال الدعم السكني إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بين فئات الشعب المختلفة، ويعد توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكناً مناسباً، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد نزول الدعم السكني ورابط التسجيل وأهم الشروط 1443.

موعد نزول الدعم السكني لشهر ذو القعدة – يونيو

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتحديد يوم مخصص من كل شهر ميلادي ليتم فيه نزول الدعم السكني للمستحقين وقد حددت الوزارة يوم 24 من كل شهر للصرف على ألا يكون اليوم ليس أجازة رسمية فيتم تقديم موعد النزول أو تأخيره، لذلك من المقرر أن يتم صرف الدعم السكني للمستحقين يوم 24-11-1443 هجريا الموافق الخميس 23 – 6 -2022 ميلادياً.

ما هي الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم السكني؟

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط يجب توافرها للحصول على الدعم السكني وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 24 عاماً.

يجب أن يكون التقديم لأول مرة للحصول على الدعم السكني.

يشترط عدم امتلاك الأسرة مال يكفي لشراء سكن له.

طريقة تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم السكني

جميع الأوراق الخاصة بوزارة الإسكان.

أوراق تدل على الإعالة لإثبات أحقيته بالدعم خاصةً إذا كان المتقدم يتيم أو امرأة.

السجل المدني الخاص بالعائلة.

الوراق الخاص بمفردات المرتب.

رابط التقديم في الدعم السكني

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هناك عدد من الخطوات يجب القيام بها للتسجيل في الدعم السكني وهي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة سكني الإلكترونية من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

اختيار تسجيل كلمة مرور جديدة وإدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد في خانة تاريخ الميلاد وكتابة رمز التحقق.

الضغط على متابعة واستكمال البيانات المطلوبة.

الفئات التي تستحق الحصول على الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان الفئات التي تستحق الحصول على الدعم السكني وهم: