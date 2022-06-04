شروط وخطوات الحصول على الدعم السكني ورابط التقديم 1443

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الحصول على الدعم السكني وطريقة التقديم حيث إنه يعتبر برنامج الدعم السكني واحد من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية للمواطنين حيث أن الدعم السكني يهدف إلى توفير وحدات سكنية تصلح للمعيشة من حيث توافر الخدمات الأساسية للمسكن وذلك للفئات المستحقة والأسر الأشد احتياجا من الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى المطلقات والأرامل ويهدف الدعم السكني إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بين فئات الشعب المختلفة، ويعد توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكناً مناسباً، ومن الجدير بالذكر أنه هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها واستيفائها ليتكن المتقدم من الحصول على الدعم السكني ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات الحصول على الدعم السكني ورابط التقديم.

ما هي الشروط التي يجب توافرها للتقديم في الدعم السكني؟

يجب توفر عدد من الشروط في المتقدم للحصول على الدعم السكني وهي:

يجب أن يكون المقدم على الدعم السكني من مواطني دولة السعودية سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيما في الأراضي السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يشترط أن يكون المتقدم من المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

لا يجوز أن يكون لدى المتقدم أو أسرته عقار أو أرض أو منزل تمليك.

يشترط أن لا يحصل المتقدم على أي مساعدات مالية أخرى.

يجب أن يتم تقديم بيان كامل يشمل راتب المقدم على الدعم السكني.

قيمة مبلغ الدعم السكني

يختلف مبلغ الدعم السكني الذي يتم صرفه للمستحقين من شخص إلى الآخر باختلاف المرتب الشهري للأسرة وعدد أفراد الأسرة ويتم احتساب قيمة الدعم السكني كالتالي:

يتم صرف نسبة 100% من قيمة الدعم لمستحقيه لمن يكون دخلهم الشهري لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

يصرف نسبة 95% من قيمة الدعم السكني للأشخاص والأسر الذين يزيدون دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال سعودي بحد أقصى 15 ألف ريال سعودي.

يتم صرف نسبة 90% من قيمة الدعم السكني الأسرة المستحقة لمن يصل دخلهم الشهري عن 16 ألف ريال سعودي على أن يكون عدد أفراد الأسرة 3 أفراد فقط.

يصرف نسبة 85% من يصل دخلهم الشهري 17 ألف ريال سعودي وهذا للفرد الواحد.

يتم صرف نسبة 80% لمن يصل دخله الشهري 18 ألف ريال سعودي للفرد الواحد.

يصرف نسبة 75% لمن يزيد دخلهم الشهري عن 20 ألف ريال سعودي للفرد الواحد.

رابط التسجيل في الدعم السكني للحصول على الدعم

يمكن الحصول على الدعم السكني من خلال القيام بعدد من الخطوات وهي: