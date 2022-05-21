موعد صرف الدعم السكني شروط وخطوات التسجيل 1443
يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدعم السكني حيث إنه يعتبر واحد من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية للمواطنين حيث أن الدعم السكني يهدف إلى توفير وحدات سكنية تصلح للمعيشة من حيث توافر الخدمات الأساسية للمسكن وذلك للفئات المستحقة والأسر الأشد احتياجا من الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى المطلقات والأرامل وتهدف الحكومة من خلال الدعم السكني إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بين فئات الشعب المختلفة ومن الجدير بالذكر أن بداية الحصول على الدعم السكني منذ عام 2017 وحتى الآن، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف الدعم السكني وخطوات التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.
موعد صرف الدعم السكني
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— برنامج سكني (@SaudiHousing) May 7, 2022
حددت وزارة التعمير والإسكان في المملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم السكني يوم مخصص من كل شهر ميلادي ليتم فيه نزول الدعم السكني للمستحقين ومن المقرر أن يتم صرف الدعم السكني لهذا الشهر يوم الثلاثاء 24 مايو 2022 الموافق هجريا 23 من شهر شوال 1443 على ألا يكون اليوم أجازة رسمية فيتم تقديم موعد النزول أو تأخيره على سبيل المثال يوم عطلة رسمية كالأعياد ويومي الجمعة والسبت سوف يتم صرف الدعم في اليوم التالي والذي لا يصادف إجازة يصادف يوم عمل رسمي.
ما هي شروط الحصول على الدعم السكني ؟
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم السكني وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.
- يجب أن يكون التقديم لأول مرة للحصول على الدعم السكني.
- يشترط عدم امتلاك الأسرة مال يكفي لشراء سكن له.
- طريقة تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم
خطوات التسجيل في الدعم السكني
يمكن الحصول على الدعم السكني من خلال القيام بعدد من الخطوات وهي:
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة سكني الإلكترونية من هنا.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة.
- اختيار تسجيل كلمة مرور جديدة وإدخال رقم الهوية الوطنية.
- إدخال تاريخ الميلاد في خانة تاريخ الميلاد وكتابة رمز التحقق.
- الضغط على متابعة واستكمال البيانات المطلوبة.