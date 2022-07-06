كم مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن 2022 وفقًا لآخر أمر ملكي

أصدر خادم الحرمين أوامر ملكية بعد دراسة الأوضاع الأقتصادية في البلاد،حيث خصص 20 مليار ريال سعودي كعدم إضافي لكلاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد، ومستفيدي حساب المواطن وأيضًا مُربي صغار المواشي رغبةً في إعاناتهم على متطلبات الحياة، حيث تعمل على تقديم يد العون لجميع مواطنيها، لذا يتساءل الكثيرين بعد تلك القرارات عن كم مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن وهذا ما سنتطرق إليه.

كم مبلغ الدعم الاضافي حساب المواطن

أعلن خادم الحرمين عن تخصيص مبلغ مالي قدره 20 مليار ريال سعودي لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا ورغبتها القوية في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، حيث خصص 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد ومستفيدي حساب المواطن، حيث بلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن بمفرده ثمانية مليارات ريال.

شروط التسجيل حساب المواطن 1443

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي:

ضرورة أن يكون الشخص سعودي ومقيم داخل أراضي المملكة.

لابد من خلو سجله الجنائي من أي قضايا.

ينبغي تقديم جميع المستندات المطلوبة.

يجب أن يكون الشخص المستفيد مالك لمسكن.

كيف اسجل في حساب المواطن

يُمكنك التسجيل في حساب المواطن عقب إصدار قرار بإعادة فتحه واستقبال الطلبات مرة أخرى بعد انقطاع دام لسنوات: