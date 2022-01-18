الدراسة الحضورية ترفع سعر الكمامات و”التعليم”: تجارب الأداء شهدت “تفاعلاً إيجابياً”

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن انطلاق مجموعة من التجارِب التي تحاكي عودة الطلاب إلى الدراسة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي

التجارِب تهدف إلى تهيئة الجميع نفسياً

وأوضحت الوزارة أن تلك التجارِب التي تحاكي عودة طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال إلى الدراسة الحضورية، تتم بمشاركة كبيرة من أولياء الأمور وتشمل عدداً من المدارس العامة في مختلف المحافظات السعودية، في محاولة للاستعداد وتهيئة جميع الطلَّاب نفسياً قبل العودة إلى الدراسة الحضورية التي من المقرر أن تبدأ في الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي.

كما أفادت وزارة التعليم العالي في المملكة بأن تلك التجارِب تساعد على تعزيز استقبال الطلبة المستجدين وتشجيعهم قبل انطلاق الرحلة التعليمية، بما يساعد على استكمال جميع متطلبات العودة إلى الدراسة الحضورية بعد عامين من الانقطاع الذي كان له أثر كبير في نفسية الطلاب وأولياء الأمور على حدٍ سواء.

التطبيق كان جيداً والتفاعل “كان إيجابياً”

وبيِّنت وزارة التعليم في المملكة أن التجارِب المُنفَّذة قد شملت تطبيقاً جيداً لكافة الإجراءات الاحترازية والتوعية لجهة اتباع إرشادات السلامة العامة، كما شهدت تفاعلاً إيجابياً بين الطلبة والمعلمين على حد سواء.

وتشمل آليات العودة للدراسة الحضورية مجموعة من الضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومنها منع الإفطار الجماعي للمُعلمين، ومنع مشاركة الوجبات بين الطلاب أو تبديل الأقلام والأدوات المدرسية، إضافة إلى إلغاء الطابور الصباحي واستمرار توقف المقاصف المدرسية عن العمل.

أسعار الكمامات ترفع أكثر من الضعف

ويأتي ذلك فيما اشتكى عدد من الأهالي من زيادة أسعار علبة الكمامات من 5 إلى 12 ريال سعودي مع اقتراب عودة الطلاب إلى الدراسة الحضورية في المملكة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي قد أوضحت بأن عودة الدراسة الحضورية لن تمنع منظومات التعليم الإلكتروني المختلفة من الاستمرار بالعمل وخاصَّة منصة مدرستي التي سوف يتابع الطلاب دروسهم من خلالها حتى موعد انطلاق الدراسة الحضورية، على أن يتابع الطلاب أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة دراستهم على المنصة بعد تقديم ما يثبت حالتهم الصحية التي تمنعهم من الدراسة الحضورية.