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الداعية السعودي صالح المغامسي يثير الجدل: الفقه صناعة بشرية ونحتاج إلى مذهبا فقهيا جديدا أتمنى أن يكون على يدي

محمد مختار

أثار الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء السابق، جدلا واسعا في حوار تليفزيوني أجراه عبر شاشة قناة السعودية، تحدث فيه عن ضرورة وجود مذهب إسلامي فقهي جديد. ماذا حدث؟.

الداعية صالح المغامسي: الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته

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تحدث الداعية الإسلامي صالح المغامسي عن عظمة القرآن الكريم، وأنه الكتاب الوحيد المكتمل، والذي لا يمكن التدخل فيه؛ لأنه من صنع الله.

وتابع: أي صناعة بشرية يمكن مراجعتها والنقاش حولها، وأشار إلى أن جملة “من عند غير الله” التي جاءت في قوله تعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا، والمقصود هنا القرآن الكريم، تعني أن أي شخص من أبي بكر الصديق وحتى آخر مسلم في الدنيا يؤخذ منه ويرد، ويجوز مناقشته ومراجعته فيما يقول.

وأضاف: طالما كان أصحاب المذاهب بشر، فما المانع من مراجعة الفقه الإسلامي والنقاش حوله فهو في النهاية صناعة بشرية؟.

وأكد الداعية صالح المغامسي أن الفقه الإسلامي بحاجة إلى مراجعة، وأن المسلمون بحاجة إلى مذهب فقهي إسلامي جديد، وعبر عن رغبته في أن يكون هو صاحب هذا المذهب قائلا: الرجاء الذي أرجوه من الله عز وجل أن يحققه وليعذرني إخوتي العلماء أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا.

وشدد على أن حديثه لا يعني التقليل من أصحاب المذاهب أو من باقي الشيوخ والدعاة، لكنه يرى أن الفقه الإسلامي الحالي يجب مراجعته.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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