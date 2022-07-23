الداخلية السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من عقوبة الـ3000 ريال للقيام بهذا الفعل| وتطالب بالإبلاغ فورًا

تواصل الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، في شن حملاتها الأمنية على كافة أنخاء المملكة، لضبط الخارجين عن القانون، ومخالفي الأنظمة واللوائح العامة، ومن بينها القوات الخاصة بالأمن البيئي التي تقوم بدور كبير في حماية الحياة الفطرية والطبيعية والمحميات، ووقف تجريب التربة والرمال وصيد الحيوانات الممنوع صيدها، ووقف أعمال إشعال النيران في غير الأماكن المخصصة لها.

تنبيه قوات الأمن البيئي

وفي تطور جديد، أكدت القواتُ الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبةَ إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، تصل إلى الغرامة المالية بقيمة 3000 ريال، وأكدت عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أنها ستواصل حملاتها لضبط المخالفين.

عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة مالية تصل إلى (3000) ريال.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/gsyAiYgHRN — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 22, 2022

وضبط مخالفين لتجريف التربة

ومن ناحية أخرى، نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي خلال الأيام القليلة الماضية، من القبض على 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والمصرية والسورية، وذلك وفق ما أعلنته عبر قنواتها الرسمية، لافتًا إلى أن المتهمين قاموا بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، مستخدمين 5 آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

والإبلاغ فورًا

وناشدت القوات والأجهزة الأمنية المختلفة، المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، بسرعة الإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الأرقام التالية:

الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض. والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

جدول سلم رواتب الأمن البيئي مع البدلات بالنظام الجديد 1444