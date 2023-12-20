الداخلية تُدشن خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة عبر “أبشر”

دشنت وزارة الداخلية – عبر أبشر – خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة والتي ستمكنهم من الوصول لخدمات منصة أبشر باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف المتقدّم على الأوامر الصوتية.



وفي هذا السياق، أكد الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري ، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، في كلمة له اليوم خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2023م بمدينة الرياض والتي أعلن فيها إطلاق الخدمة ، أن الخدمة ستتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمات بشكل سريع، وبطريقة ميسّرة، تضمن تجربة مستخدم متميّزة، تتماشى مع أهداف وزارة الداخلية في تعزيز تقدّم أعمال وإجراءات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات وإتاحتها لفئات المجتمع كافة.

صورة من فعاليات إطلاق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة عبر منصة “أبشر” _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية صورة من فعاليات إطلاق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة عبر منصة “أبشر” _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية