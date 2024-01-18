الداخلية تُدشن “تحدي أبشر 2024” في نسخته الـ(4)

قررت وزارة الداخلية تدشين “تحدي أبشر 2024” في نسخته الـ(4) تحت شعار “نبتكر لمستقبل أذكى”، لإتاحة الفرصة للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر “أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، أبشر داخلية ، أبشر ميدان”؛ للاستمرار في التطوير وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار المستفيدين من خدمات أبشر.

تحدي أبشر 2024 _ مصدر الصورة: منصة إكس

أهداف تحدى أبشر

ومن المعروف أن هذا التحدي يسعى إلى تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي، وتحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية، وتحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته “العميل أولًا” وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بوصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

وفي هذا السياق قالت وزارة الداخلية أن التسجيل في التحدي مجاني ومتاح للمواطنين والمقيمين كافة، ولجميع العقول المبدعة حول العالم، وذلك عبر تعبئة النموذج في موقع التحدي الرسمي من خلال ثلاث مراحل؛ وهي: مرحلة الإطلاق واستقبال الأفكار والمراجعة والتقييم حتى (14 أبريل 2024م )، ومرحلة تحديد الأفكار المتأهلة من 15 أبريل حتى 11 مايو 2024م، ومرحلة التحكيم النهائي للأفكار في 11 مايو 2024م.

وترتكز مجالات تحدي أبشر، على أفكار إبداعية وحلول ذكية عبر استخدام الهوية الرقمية لتعزيز دور وزارة الداخلية في الأمن والسلامة لتقديم تطبيقات وخدمات مبتكرة إبداعية داخل وخارج المملكة التي يحتاجها مستفيدي أبشر، وتطوير خوارزميات ذكية وإعادة هندسة الإجراءات لتحسين الخدمات الحالية، وبناء خدمات جديدة إبداعية تعزز من التحول الرقمي بطرق ذكية مبتكرة، وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم المحتويات الصوتية والنصية والمرئية، التي تسهم في فهم البلاغات والقضايا.

ماهو تحدي أبشر؟

هي مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وأفراد المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والميدانية، بجوائز تصل إلى 340 ألف ريال.