الداخلية السعودية تُصدر بيان عاجل بشأن الأسلحة والذخائر غير النظامية

أصدرت منذ قليل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بيان هام بشأن تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية الموجودة لدى المواطنين، حيث أكدت للجميع أنه سوف يتم تعليق المساءلة النظامية والعقوبات التي يتم تطبيقها على المواطنين بخصوص الأسلحة، والتي تشمل الغرامات المالية، وقد تصل إلى السجن والحرمان من الترخيص للمخالفين.

وزارة الداخلية تٌعلن تمديد مهلة السماح بترخيص السلاح

وأضافت الوزارة من خلال بيان عاجل لها أنه تم تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية حتى 30-12-1444هجرية، وناشدت الوزارة جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين لديهم أسلحة وذخيرة غير مرخصة.

ودعت وزارة الداخلية عموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عن الأشخاص الذي يمتلكون ذخيرة وأسلحة غير مرخصة، وذلك وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي السعودية رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ووفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

كما ناشدت الوزارة بضرورة تسليم الأسلحة التي ألت إلى المواطنين ومن خلال الإرث طواعية أو تصحيح وضعها من خلال أقرب مركز شرطة، وذلك قبل نهاية المهلة المحددة.

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تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ .#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/raVY9WyoRH — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 6, 2023

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات بخصوص هذا الشأن، وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي www.moi.gov.sa، وحجز موعد خدمة المواعيد عبر منصة أبشر.