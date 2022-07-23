أخبار السعودية

“الداخلية” تعلن عن وظائف نسائية في المرور برتبة جندي

آلاء السيد

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت عن فتح باب التسجيل والتقديم للنساء، من أجل العمل في الإدارة العامة للمرور في القوات الخاصة للأمن برتبة جندي.

ومن شروط التقديم أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وهي محاسبة وإدارة موارد بشرية وحاسب آلي وإدارة مالية وعلاقات عامة وإحصاء وقانون ولغة إنجليزية وإعلام، كما يجب معادلة هذه الشهادات من وزارة التعليم مع التصديق عليها في حالة صدورها من خارج المملكة.

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ومن شروط التقديم أيضاً أن تكون المتقدمة سعودية المنشأ والأصل، وتستثنى من ذلك من وُلدت مع والدها أثناء خدمة الدولة المملكة، وأيضاً تكون المتقدمة حسنة السلوك والسمعة والسيرة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة والشرف.

وأيضاً يجب على المتقدمة ألا تكون سبق لها وتعينت في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة لا العسكرية أو موظفة في جهة حكومية أو أنهت خدمتها من المراكز، وأيضاً يجب عليها ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

آلاء السيد

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