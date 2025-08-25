الداخلية تضبط أكثر من 22 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

أكدت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من ضبط 22222 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وذلك من خلال الحملات الميدانية المشتركة وعبر حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أطلقتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في الفترة من 20/ 02/ 1447هـ الموافق 14/ 08/ 2025م إلى 26/ 02/ 1447هـ الموافق 20/ 08/ 2025م.

جهود الداخلية لضبط مخالفات الإقامة وأمن الحدود

وشاركت وزارة الداخلية نتائج الحملات الميدانية، وحسب تلك النتائج فقد وصل إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق السعودي كافة 22222 مخالف، بينهم 13551 مخالف لأنظمة الإقامة، وعدد 4665 مخالف لنظام أمن الحدود و4006 مخالف لنظام العمل.

ووصل إجمالي من تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية إلى 1786 شخص وتم ضبط 33 شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.