الداخلية تُحذر: 3 عقوبات تنتظر أي مواطن أو مقيم يرتكب تلك المخالفة| وتشن حملات موسعة

محمد فوزي

واصل الأمن العام شن حملاته الموسعة والمكبرة في جميع أنحاء المملكة، من أجل ضبط الخارجين على القانون ومخالفي الإقامة وأنظمة العمل وأمن الحدود، في الوقت الذي حذرت فيه الداخلية مجددًا المواطنين والمقيمين من العقوبات المغلظة على كل من يقوم بنقل أو تشغيل أي من المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

الداخلية تُحذر: 3 عقوبات تنتظر أي مواطن أو مقيم يرتكب تلك المخالفة| وتشن حملات موسعة

و3 عقوبات مشددة

وفي إطار التشديدات على المخالفين ومن يقوم بمساعدتهم، ذكَّرت الداخلية بالعقوبات المفروضة على من يرتكب مخالفة التستر على مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تتمثل في:

  1. غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
  2. السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
  3. الترحيل إن كان وافدًا.
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الداخلية تُحذر: 3 عقوبات تنتظر أي مواطن أو مقيم يرتكب تلك المخالفة| وتشن حملات موسعة

وسرعة الإبلاغ عن المخالفين

ولم تكتفي الوزارة والجهات المعنية بتحذير المواطنين والمخالفين من عقوبات المتسترين على المخالفين، بل طالبتهم بضرورة وسرعة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أي مكان داخل المملكة، سواء من خلال الاتصال على الرقم: 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على الرقم: 999 في جميع مناطق المملكة.

الداخلية تُحذر: 3 عقوبات تنتظر أي مواطن أو مقيم يرتكب تلك المخالفة| وتشن حملات موسعة 1 8/4/2022 - 2:23 ص

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن تمكن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة المختلفة خلال أسبوع، من ضبط ما يقارب الـ 14.6 ألف مخالف، منهم حوالي 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، 3.6 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، 1.7 ألف مخالف لنظام العمل.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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