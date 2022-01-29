الداخلية السعودية…في بيان رسمي بها توضح عقوبة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة العربية السعودية

نتيجة حملة ميدانية من قِبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من أجل متابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة، تم ضبط عدد. كبير من المخالفين، والتي قد تمت في الفترة ما بين عشرين من يناير 2022 إلى السادس والعشرين من يناير 2022، وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك بأن المخالفين والذين تم ضبطهم بالحملات الأمنية المشتركة بمناطق المملكة بأكملها بلغ عددهم 13620مخالفا منهم بينهم 6700 مخالف لنظام الإقامة، وآخرين بلغ عددهم 5177 مخالفين لنظام أمن الحدود، و1743 مخالفين لنظام العمل، كما تم ضبط آخرين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة العربية السعودية اصل عددهم إلى 274 شخصا كما أكد أن نسبة 55% منهم يمني الجنسية، و42% إثيوبي الجنسية بينما 3% منهم من جنسيات أخرى.

بيان وزارة الداخلية السعودية بشأن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

واستكمالاً لعملية الضبط التي قامت بها المملكة العربية السعودية، فقد تم العثور على 139 فرداً أثناء المحاولات المستميت في عبور الحدود إلى خارج السعودية، كما تم ضبط إحدى عشر متورطاً في تشغيل و نقل وإيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأيضاً التستر عليهم، وقد بلغ إجمالي الذين يخضعون حالياً بالمملكة العربية السعودية من أجل إجراءات تنفيذ أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 96504 وافدين إلى المملكة مخالفين، من بينهم 86019 رجلا، و10485 امرأة، كما بلغ عدد من تمت إحالتهم لبعثتها الدبلوماسية 84966 بهدف الحصول على وثائق سفر، وتمت إحالة 2397 مخالفاً من أجل الانتهاء من حجوزات سفرهم، وترحيل آخرين بلغ عددهم 7504 مخالفين.

وبينت وزارة الداخلية السعودية في بيانها بأنه كل من ساعد في دخول المخالفين لنظام أمن حدود المملكة أو سهل دخولهم إلى البلاد وتوفير مأوى لهم، أو قام بتقديم أي مساعدة لهم بأي طريقة، سوف يعرض نفسه الى عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمسة عشر عاماً، وأيضا غرامة مالية تبلغ مليون ريال سعودي، وأيضا مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين في نقل المخالف وايوائه، بالإضافة إلى التشهير به، وأكدت الداخلية السعودية بشأن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة جداً بالمملكة والتي يستوجب الوقوف عندها، ومخلة كذلك بالشرف والأمانة، وحثت الجميع على الحرص على الإبلاغ في حالة وجود أي حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة العربية السعودية.