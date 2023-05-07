الداخلية السعودية: تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة غير النظامية الموجودة مع المواطنين، وذلك حتى يوم 30/ 12/ 1444هـ، مشيرة إلى «أن يتم تعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات التي وردت في نظام الأسلحة والذخائر، والتي تشمل الغرامة المالية والسجن والمنع من ترخيص السلاح مرة أخرى للمخالفين».

تسليم الأسلحة الغير مرخصة

من جانبها فقد دعت وزارة الداخلية كل المواطنين إلى الإسراع في الإبلاغ عن من يوجد لديهم أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الذي تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) بتاريخ 25 / 7 / 1426هـ والالتزام بلائحته التنفيذية والتعليمات التي تم اصدارها بهذا الشأن، وأيضاً الأسلحة التي تم ميراثها عن الاباء والاجداد أو بالوصية، ويتم تسليمها فوراً بكل طواعية، أو تصحيح وضع تلك الاسلحة في أقرب مركز شرطة قبل نهاية مدة المهلة.

وقامت وزارة الداخلية بالتنويه إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك الشأن من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية www.moi.gov.sa، وعلى المواطن حجز موعد الحضور من خلال خدمة المواعيد بمنصة «أبشر».