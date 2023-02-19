الداخلية السعودية تضع تعديلات جديدة على رسوم تأشيرة الخروج والعودة

قام مجلس الوزراء السعودي بإصدار قرار ينص على مضاعفة رسوم تأشيرة الخروج والعودة وكذلك الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة في حالة أن يكون فيها المقيم خارج المملكة العربية السعودية، وبعد أن تم الإعلان عن هذا القرار إزدادت عمليات البحث من قبل العديد من الوافدين حول الرسوم الجديدة الخاصة بتجديد التأشيرات، وهو ما سوف نقوم اليوم من خلال هذا المقال بتوضيحه وكذلك توضيح خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة

تضم المملكة العربية السعودية العديد من الوافدين الأجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث هناك الكثير من الأسباب التي تعتبر أداة جذب الأجانب إلى الأراضي السعودية، ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من القوانين التي تنظم إقامة هؤلاء الوافدين على أراضيها، كما يعتبر من أهم هذه القوانين هي الرسوم الخاصة بالإقامة وكذلك رسوم تجديد التأشيرات والتي من أهمها تأشيرات الخروج والعودة، كما قامت وزارة الداخلية السعودية إصدار قرار بمضاعفة الرسوم الخاصة بتجديد تأشيرات الخروج والعودة، وبعد أن تم إصدار هذا القرار تغيرت الرسوم المطلوبة للتأشيرة، ويمكننا عرض الرسوم المطلوبة لتجديد تأشيرات الخروج والعودة كما يلي:

تبلغ قيمة الرسوم الخاصة للسفارة الواحدة بحد أقصى مدة شهرين هي 200 ريال سعودي

كما يتم إضافة مبلغ 100 ريال سعودي على كل شهر إضافي في حالة أن يكون المقيم داخل المملكة

وفي حالة كان خارج المملكة يتم إضافة الضعف في خلال مدة سريان الإقامة

كما تبلغ قيمة الرسوم الخاصة لعدة سفرات ولمدة ثلاث أشهر

كما يتم إضافة مبلغ 200 ريال سعودي عن كل شهر إضافي في حالة كان المقيم داخل المملكة

وفي حالة كان خارج المملكة يتم إضافة الضعف في خلال مدة سريان الإقامة.

خطوات الاستعلام عن التاشيرة

كما قدمت الجوازات السعودية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بصورة إلكترونية، ويتم القيام بذلك من خلال المنصة الإلكترونية أبشرأبشر، ثم إتباع مجموعة من الخطوات التي يمكننا عرضها كما يلي: