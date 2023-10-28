الداخلية السعودية تضبط 17,260 مخالفة لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود وعقوبات رادعة لمن ساعدهم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجمالي عدد المخالفات التي نتجت عن الحملات الميدانية المشتركة؛ من أجل ضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود على مستوى مناطق المملكة بأكملها على مدار أسبوع.

مبنى وزارة الداخلية السعودية _ مصدر الصورة: cnn

مخالفات أمن الحدود وأنظمة الإقامة والعمل

تمكن الحلامات الميدانية المشتركة من ضبط 17,260 مخالفًا تنقسم في الآتي:

10,819 مخالفًا لنظام الإقامة.

400 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود.

2351 مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ من أُحبِط محاولتهم لعبور الحدود إلى المملكة 703 شخص منقسمين وفقًا للآتي:

37% يمنيو الجنسية.

62% يحملون الجنسية الإثيوبية.

1% جنسيات أخرى.

كذلك قد تم ضبط 23 مخالفًا لمحاولتهم عبور حدود المملكة بشكل غير نظامي، وضبط 24 آخرين متورطين في نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإيوائهم وتشغيلهم والتستر عليهم.

من الجدير بالذكر أن هناك 48,405 وافد مخالف منهم 40,915 رجلاً و7490 امرأة؛ تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وقد تم إحالة 42,495 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية؛ من أجل الحصول على وثائق السفر، وإحالة 2199 مخالفًا آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل 9239 مخالفًا آخرين.

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل شخص يسهل دخول المخالفين إلى المملكة العربية السعودية وتوفير مأوى لهم وتقديم مساعدات أو خدمات بأي شكل من الأشكال؛ فإنه يُعرض نفسه إلى عقوبات بالسجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرة السكن ووسيلة النقل التي ساعد المخالف بها، بالإضافة إلى التشهير به.

أوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تندرج تحت الجرائم الكبيرة التي يجب توقيفها وتعد مخلة للشرف والأمانة؛ لذلك يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات على رقم 911 في مكة المكرمة والشرقية والرياض، أو رقم 999 و996 لمناطق المملكة العربية السعودية الأخرى.