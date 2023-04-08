الداخلية السعودية تضبط 17 ألف مخالفاً وتتوعد المتسترين عليهم

أسفرت حملات وزارة الداخلية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 حتى 14 / 9 / 1444هـ، الموافق من 30 / 3 وحتى 5 / 4 /2023م، عن ضبط (16982) مخالف أي ما يقرب من 17 ألف وفق ما تم الإعلان عنه، كما تم توجيه تحذير شديد اللهجة وتوعد لكل من يساعد المخالفين، وفيما يلي تفاصيل ما تم الإعلان عنه.

ضبط مخالفي نظم العمل والإقامة

وجاءت نتائج الحملة كالتالي:

بلغ إجمالي عدد المحالفين الذين تم ضبطهم في كافة مناطق المملكة 16982، بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 9500، مخالفي نظام أمن الحدود 5020، ومخالفي نظام العمل 2462 مخالفاً. أجمالي ما تم ضبطهم خلال محاولة عبورهم للحدود 1613 شخصاً، بلغت نسبة اليمنيين منهم 23%، و73% منهم إثيوبين، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 88 شخصاً أثناء عبورهم خارج المملكة بطريقة غير شرعية. ضبط 13 متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15327) وافداً مخالفاً، منهم (13515) رجلاً، و(1812) امرأة. تم إحالة (7723) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1684) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8550) مخالفاً.

وفي نهاية البيان أكدت وزارة الداخلية أن كل من يساعد في دخول أو نقل أو توفير مأوى لمخالفي نظم الإقامة وأمن الحدود يعرض نفسه لعقوبة تصل إلى 15 سنة سجن، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل أو الإقامة، والتشهير به، وأعتبرت هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وتهيب الوزارة بالجميع بضرورة الإبلاع عن حالات المخالفات على رقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.