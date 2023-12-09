الداخلية السعودية تضبط أكثر من 17 ألف مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود خلال أسبوع

أظهرت الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 30 نوفمبر 2023 إلى 6 ديسمبر 2023؛ نتائج فاعلة وشاملة في متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

مبنى وزارة الداخلية السعودية _ cnn

مخالفات أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة من الكشف عن 17,257 مخالفًا:

بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 11,183 شخصًا.

في حين أن مخالفي نظام أمن الحدود 3765 شخصًا.

أما مخالفي نظام العمل فقد بلغوا 2309 شخصًا.

من الجدير بالذكر أن البعض منهم تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، بلغ عددهم 481 شخصًا:

38% منهم يمنيين الجنسية.

60% إثيوبيين الجنسية.

2% من جنسيات أخرى.

كذلك تم ضبط 62 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير قانونية، وتم كشف 8 أشخاص متورطين في تسهيل دخول وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

بالإضافة إلى خضوع بعض آخرين إلى إجراءات تنفيذ الأنظمة، وقد بلغ عددهم 51,884 وافدًا مخالفًا:

منهم 45,672 رجلاً.

6212 امرأة.

كما تم إحالة 45,773 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2394 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بالإضافة إلى ترحيل 9369 مخالفًا، وعلى ذلك قد أكدت وزارة الداخلية أن أي مساهمة في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي نوع من الدعم؛ يُعرض المتسبب نفسه لعقوبات تشمل:

السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة في الإيواء.