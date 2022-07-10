الداخلية السعودية تُصدر تحذير جديد للمواطنين والمقيمين وتطالب بالإبلاغ فورًا| والترحيل للمخالفين

في إطار البيانات الدورية التي تُصدرها باستمرار بشأن ما أسفرت عنها النتائج الخاصة بحملاتها الأمنية المكثفة في جميع أنحاء المملكة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون من المديرية العامة للجوازات، بأن اللجان الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، استطاعت من إصدار 15439 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي القعدة فقط من العام الجاري 1443 هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

والترحيل عقوبة المخالفين

وأوضحت الوزارة أنه العقوبات الخاصة بالمخالفين تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، في الوقت الذي شددت فيه مجددًا على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، بعدم التستر على المخالفين، وعدم التورط في نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، سواء مخالفب أنظمة الإقامة أو العمل أو أمن الحدود.

كما حذرت الأجهزة الأمنية أيضًا من عدم تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل لأي مخالف، مشددة على أن المتسترين يواجهون عقوبات تصل للسجن 15 عامًا والغرامة المالية مليون ريال والتشهير بهم، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل وغيرها، نظرًا لأنه تلك الهقوبة من العقوبات المخلة للشرف.

والإبلاغ فورًا

كما دعت المديرية العامة للجوازات والداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.