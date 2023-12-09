الداخلية السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من الغرامة والسجن 15 سنة والإبعاد خارج المملكة للمخالفة الآتية

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حملاتها الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة أنحاء المملكة، كاشفة عن نتائج حملاتها التي مؤخرًا خلال للفترة من 16 – 1445/5/22 الموافق 2023/11/30 حتى 2023/12/6، وعدد من تم ضبطه من مخالفي الإقامة والمخالفين الآخرين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن المخالفين في أي مكان، ومحذرة المتسترين من المواطنين والمقيمين من الغرامات المالية الكبيرة والسجن والإبعاد خارج المملكة.

الداخلية السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من الغرامة والسجن والإبعاد خارج المملكة.. الأسباب والتفاصيل

بيان جديد للداخلية

وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية الجديدة، أن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لضبط المخالفين، أسفرت عن تمكنها من ضبط 17257 مخالفًا، منهم 11183 مخالفًا لنظام الإقامة، و3765 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2309 مخالفين لنظام العمل، مشددة على أنها ستواصل حملاتها الأمنية الموسعة من أجل ضبط المخالفين، ومحذرة الجميع من التستر عليهم بأي وسيلة من الوسائل، لأن ذلك يُعرضهم لعقوبات مالية كبيرة والسجن والترحيل إن كانوا مقيمين أو من جنسيات أخرى.

خلال أسبوع.. ضبط 17257 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/OGkkRFTBpe — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 9, 2023

وضبط مهاجرين غير شرعيين

كما تضمن البيان أيضًا، أن الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط 481 شخصًا حاولوا بطرق مختلفة من الدخول إلى المملكة بطرق غير شرعية وغير نظامية، وتم توزيع نسبهم حسب الجنسية كالآتي:

38% منهم من أصحاب الجنسية اليمنية.

و60% إثيوبيو الجنسية.

و2% من جنسيات أخرى.

أما فيما يتعلق بأعداد من تم القبض عليهم لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فقد بلغ ذلك 62 فردًا، من بينهم 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بالمخالفة للقانون رغم التحذيرات المستمرة من الوزارة والأجهزة المعنية.

أعداد من يتم إخضاعهم للأنظمة

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة والإجراءات الرسمية، فأوضحت الداخلية السعودية أن أعدادهم بلغ إجمالي 51884 وافدًا مخالفًا، منهم:

45672 رجلًا، و6212 امرأة.

إحالة 45,773 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.

إحالة 2394 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.

كما جرى ترحيل 9369 مخالفًا.

وعقوبات رادعة للمتسترين

أما فيما يخص المتسترين على المخالفين لأنظمة الإقامة أو أمن الحدود أو أي مخالف أخر لأي نظام رسمي، فحددت الوزارة تحذيراتها لهم، مؤكدة أن 4 فئات تشملهم العقوبات المغلظة الموضحة في القانون، وهم:

كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة. أو كل من يساهم في نقلهم داخلها. أو أي شخص يوفر لهم المأوى. أو كل من يقوم بتقديم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وتتمثل العقوبات في السجن مدة 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وتصل إلى حد الإبعاد والترحيل للمقيم في حالة تستره على مخالف داخل المملكة، وشددت على ضرورة إبلاغ الجهات الرسمية أو الاتصال بأرقام الأمن العام.