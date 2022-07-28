الخطوط السعودية تعلن توفر وظائف للجنسين من حديثي التخرج 2022

أعلنت شركة الخطوط السعودية في بيان رسمي لها عن فتح باب التسجيل والقبول في الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) لحملة شهادة البكالوريوس عبر برنامج التدريب على رأس العمل، في هذا المقال سنتطرق إلى التخصصات المتاحة، شروط القبول، الوثائق المطلوبة وطريقة التقديم.

التخصصات المتاحة:

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

علوم الحاسب.

نظم المعلومات الإدارية.

الهندسة الصناعية.

الإدارة الهندسية.

القانون.

العلاقات العامة.

إدارة المعرفة.

اللغة الإنجليزية.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة أعلاه.

أن يكون المتقدم مسجلا في موقع طاقات.

أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

أن لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2.75 من 4 أو 3.75 من 5.

أن لا يكون قد تم توظيفه أو تسجيله في أي نوع من التأمينات خلال ستة أشهر الماضية.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو طالبا جامعيا.

لا يشترط وجود أي خبرة في أي مجال.

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب:

لا يتم قبول أي شهادة أخرى من دون اختبار STEP.

درجة اختبار STEP من المركز الوطني للقياس تتجاوز 72.

يجب ألا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

الاختبار إلزامي بالنسبة لجميع المتقدمين حتى الحاصلين على الشهادة أو المؤهل من خارج المملكة.

إذا لم يجتاز المتقدم اختبار STEP حتى الآن فيمكنه إكمال طلب التوظيف ثم تحديث درجة STEP في طلب التوظيف بعد اجتياز الاختبار.

الوثائق المطلوبة:

– السيرة الذاتية.

– صورة الهوية الوطنية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل.

– صورة جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

– صورة من المؤهل العلمي أو الشهادة مع كشف الدرجات.

– صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (للحاصلين عليها من خارج المملكة).

– صورة من شهادة اجتياز اختبار قياس (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.

رابط وطريقة التقديم: