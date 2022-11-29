الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة برتبة مساعد إداري لكل الأشخاص الذين يحملون مؤهل الثانوية العامة أو أعلى، وهذا من أجل أن يعملوا في مقر الشركة بجدة وفق عدد من الشروط الأساسية المطلوبة، وهذه الشركة تعتبر م نالشركات الهامة التي تأسست سنة 1981، وهي توفر عدة خدمات تموين لصالح الناقلة الوطنية في المملكة، كما أنها تسير رحلات الطيران من وإلى المملكة، وسنتحدث عن الوظائف المتاحة وطريقة التقديم لها من خلال مقالنا هذا.

وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

تم الإعلان عن فرص وظيفية برتبة مساعد إداري، وتوكل إليه العديد من المهام وهي كما يلي:

يجب أن مسؤولا عن وظائف الإداريين والتعيينات أيضا

أيضا المساعد الإداري يمثل نقطة اتصال بين كل من العملاء والمديرين التنفيذيين

يشرف على العمليات الإدارية واليومية وينفذ المهام الإدارية

كما أنه يراجع جميع المستندات والوثائق قبل أن يعتمدها نائب الرئيس

يعمل على إنشاء الرسوم البيانية ومختلف التقارير الإحصائية ويستخرج البيانات الهامة

أخيرا لا ننسى أن نذكر لكم بأنه يتعامل مع مختلف المراسلات ورسائل البريد الإلكتروني التي ترد إليه والصادرة كذلك.

شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

يجب أن يكون المتقدم إلى وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين سعودي الجنسية

كذلك يجب أن يكون حاملا للمؤهل العلمي المطلوب ويكون متقنا للأعمال الإدارية والأنظمة

أن يكون متقنا لاستخدام برنامج الأوفيس

أخيرا عليه أن يمتلك مهارة إدارة الوقت والتخطيط أيضا

طريقة تقديم إلى وظائف شركة الخطوط للتموين

بدأ التقديم بتاريخ اليوم الثامن والعشرون من نوفمبر 2022، ويكون من خلال اتباع الآلية التالية: