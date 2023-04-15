“الخطوط السعودية”.. إحدى طائراتنا قد تعرضت للمخاطر بمطار الخرطوم اليوم

ذكر المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية أن طائرة إيرباص التابعة للشركة تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم السبت، وذلك قبل إقلاعها في رحلتها المتجهة إلى الرياض، وأفاد البيان الذي تم نشره على حساب الشركة في “تويتر” بأن جميع رحلات الشركة من وإلى السودان تم تعليقها حتى يتم الإعلان عن إشعار آخر، وأشار المركز إلى أن الفرق العاملة في الشركة تتعاون مع السلطات المعنية، بما في ذلك سفارة المملكة العربية السعودية في السودان، للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

الأحداث اليوم بالخرطوم

تشهد منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان حالياً اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وقد سمع صوت انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة، ولم تصدر حتى الآن أي بيانات من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع بشأن التطورات الميدانية العسكرية والسياسية في البلاد.

والاشتباكات تصاعدت بشكل خطير ووصلت إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي، في حين تسببت المعارك في تعطل حركة المرور في ولاية الخرطوم وتزايدت المخاوف والمخاطر في المنطقة.

وأعلنت قوات الجيش سيطرتها على مطاري العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة مروي شمال البلاد.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها الشديد جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية في السودان.

كما دعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى التحلي بالحكمة والتحلي بضبط النفس وتوحيد الصف، وذلك من أجل استكمال ما تم إحرازه من توافق بما في ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي، الذي سيتحقق من خلاله الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.