الخطوط السعودية تكشف عن خطة تشغيل جديدة لموسم حج 1444

كشفت الخطوط السعودية عن خطة تشغيل جديدة ومبتكرة لموسم حج 1444، حيث ستعتمد على شركاتها التابعة، وهي طيران أديل وطيران السعودية الخاص، في نقل ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم. وتستعد هذه الشركات لنقل أكثر من 1.2 مليون شخص هذا العام.

وفي إعلان سابق، أكدت الخطوط السعودية أنها ستستخدم أسطولها الضخم المكون من 164 طائرة، بالإضافة إلى 12 طائرة إضافية، لنقل الحجاج في موسم الحج 1444. ومن المقرر نقل الحجاج إلى أكثر من 100 وجهة مجدولة و14 وجهة موسمية، حيث سيصلون إلى 6 مطارات داخلية، وهي جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة والطائف وينبع.

وتعمل الخطوط السعودية جاهدة لتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة للحجاج، حيث أعلنت أنها ستوفر 8000 ملاح لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم الخطوط السعودية خدماتها بـ 42 لغة مختلفة، لضمان تلبية احتياجات وتواصل الحجاج من مختلف الجنسيات.

وفي سياق متصل، أصدرت الخطوط السعودية تعليمات صارمة بشأن موسم الحج 1444. فأعلنت أنه اعتبارًا من 10 ذي القعدة وحتى 10 ذي الحجة المقبلة في السنة الهجرية 1444، لن يسمح للأشخاص القادمين من مصر والحاصلين على تأشيرات الزيارة أو التأشيرات التجارية بدخول المطارات السعودية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الخطوط السعودية والسلطات المعنية لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن والحفاظ على سير الموسم بسلاسة ونجاح.