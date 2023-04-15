“الخطوط السعودية” تعلّق رحلاتها من وإلى السودان

بعد حادثة الاعتداء على طائرتها في مطار الخرطوم الدولي، أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، ووفقًا للبيان الذي صدر عن الشركة، فإن طائرتها من طراز إيرباص A330 التي كانت في رحلة رقم SV458، تعرضت للحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش.

في استجابة فورية من فريق الطوارئ لدى “السعودية”، تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وأكدت الشركة أنها تعمل بجهود مشتركة مع كافة السلطات المعنية، بما في ذلك سفارة المملكة في السودان، للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

أفاد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله اليوم باندلاع مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وفي مدينة مروي الواقعة شمالي السودان، وأضاف العميد عبد الله أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية وفي مروي، وتم الرد عليها.