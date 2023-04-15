أخبار السعودية

“الخطوط السعودية” تعلّق رحلاتها من وإلى السودان

محمد صفوت

بعد حادثة الاعتداء على طائرتها في مطار الخرطوم الدولي، أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، ووفقًا للبيان الذي صدر عن الشركة، فإن طائرتها من طراز إيرباص A330 التي كانت في رحلة رقم SV458، تعرضت للحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش.

الخطوط السعودية

في استجابة فورية من فريق الطوارئ لدى “السعودية”، تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وأكدت الشركة أنها تعمل بجهود مشتركة مع كافة السلطات المعنية، بما في ذلك سفارة المملكة في السودان، للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

قد يهمك:

عاجل.. بيان القوات المسلحة بشأن عودة الجنود المصريين من السودان

إرتفاع عدد مسافري الخطوط السعودية بنسبة 35% خلال 2023

الخطوط السعودية تعلّق رحلاتها من وإلى السودان

أفاد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله اليوم باندلاع مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وفي مدينة مروي الواقعة شمالي السودان، وأضاف العميد عبد الله أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية وفي مروي، وتم الرد عليها.

Avatar of محمد صفوت
محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات