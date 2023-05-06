“الخطوط السعودية الجوية” تخصص مليون مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الخطوط السعودية الجوية عبدالله الشهراني، عن عمل خطة تستهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وكشف الشهراني في مداخلة له مع إذاعة “الإخبارية”، أن الخطوط السعودية الجوية قد خصصت أكثر من مليون ومئتي ألف مقعد، لنقل الحجاج من جميع أنحاء العالم إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وأضاف المهندس عبدالله الشهراني، أن الخطوط السعودية تمتلك 100 وجهة أيضا منتظمة ومجدولة، ويضاف إليها في المواسم 14 وجهة تعمل من خلال 176 طائرة، وتصل في عام 2023 لأول مرة إلى الرياض وينبع والمدينة، وكذلك جدة والطائف والدمام، وأفاد عن وجود تنسيق ضخم ودائم مع كل الجهات المعنية في منظومة شؤون الحج، وذلك من خلال وزارة الحج السعودية ووزارة الصحة وبرنامج ضيوف الرحمن، للعمل على توفير إرشادات تثقيفية وتوعوية، يشعر بها الحجاج لدى وصولهم إلى بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، كما كشف المهندس عبدالله الشهراني أنه هذا العام قد تم وضع شاشات داخل جميع الطائرات، ليعرض عليها 45 ألف دقيقة من المواد التثقيفية والتوعوية التي تستهدف خدمة الحجاج وضيوف الرحمن مترجمة ل 14 لغة.

الجدير بالذكر أن المواد التثقيفية والتوعوية، التي ستعرض على شاشات الطائرات لخدمة الحجاج، تتضمن معلومات شرعية وتوجيهات صحية، وإجراءات تنظيمية بطريقة بسيطة وجذابة مترجمة ل 14 لغة، مع دعمها بعدد كبير من الصور والرسوم التوضيحية، ومقاطع تعليمية بصرية وسمعية.