بيان عاجل من الخطوط الجوية السعودية بشأن حادث طائرتها في الخرطوم

أصدرت منذ قليل الخطوط الجوية السعودية بيان عاجل بشأن تعرض إحدى الطائرات التابعة لها لحادث في مطار الخرطوم الدولي، حيث أكدت من خلال البيان أن طائرتها من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث قبل إقلاعها من مطار الخرطوم متجه إلى مطار الرياض الدولي صباح اليوم.

حادث طائرة الخطوط الجوية السعودية

وأضافت الخطوط السعودية أن الطائرة التابعة لها قد تعرضت لحادث صباح اليوم في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي، وأكدت في البيان الصادر عنها أن فريق الطوارئ التابع لها قد استجاب بشكل سريع مع الحادث.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية منذ قليل عن تعليق جميع الرحلات من المملكة العربية السعودية من وإلى جمهورية السودان الشقيقة حتى إشعار آخر بسبب الظروف التي تمر بها الدولة الشقيقة.

وأوضح البيان أن فرق العمل التابعة لها تعمل جنباً إلى جنب مع جميع السلطات التي لها علاقة بالواقعة، وعلى رأسها السفارة السعودية لدى جمهورية السودان الشقيقة من أجل الحصول على المزيد من المعلومات بشأن ذلك الحادث.

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بيان حول الحادث الذي تعرضت له طائرة #الخطوط_السعودية في مطار الخرطوم. pic.twitter.com/kgGj282Ko6 — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 15, 2023

كما أشار البيان الصادر عن الخطوط السعودية أنه سوف يتم توفير مزيد من المستجدات حول ذلك الحادث على المنصات السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل توضيح العديد من الأمور الهامة.

بيان إلحاقي: