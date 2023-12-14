الخريف يلتقى عدد من ممثلي الشركات الكورية

قام وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعة؛ كما زار عددًا من المصانع في مدينتي أولسان وتشانغوون، وذلك أثناء زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا.

وزير الصناعة الخريف في جولة ميدانية _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وألتقى الخريف بمسؤولي شركة HD Hyundai “هيونداي للصناعات الثقيلة”، وزار مصنع الشركة في أولسان، للاطلاع على أبرز ما توصلت إليه في بناء السفن، ومرافق الصناعة والهندسة، والمحركات والآلات، كما بحث خلال الزيارة لمصنع الشركة في مدينة أولسان، وفرص التعاون في مجال الصناعات البحرية، في إطار ما تملكه المملكة من وفرة في المعادن المستخدمة في الصناعات البحرية، ومصنع لسبك وصهر النحاس في مدينة الخبر الصناعية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين شركة هيونداي ومدينة الملك سلمان للصناعات البحرية.

كما إجتمع معاليه مع مسؤولي شركة Hyundai Motor Company “هيونداي موتور” لتصنيع السيارات، وأستعرض معهم مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة هيونداي لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

وعقد وزير الصناعة الثروة المعدنية جلسة مع مسؤولي شركة CTR “سي تي آر” المصنعة لقطع غيار السيارات، خلال زيارة لمقر الشركة في مدينة تشانغوون، كما التقى مسؤولي شركة SHIN YOUNG” شين يونغ” لتصنيع قطع غيار السيارات وملحقاتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات التي يعقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية جاءت في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين.