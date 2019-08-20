الخريطة الزمنية لمواعيد الدراسة في السعودية والعطلات المقررة وفقًا للعام الدراسي الجديد | نتائج نظام نور برقم الهوية

موعد بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1439 / 1440 هجرياً موعد يهم العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في جميع مدن المملكة لما يلزمه من تجهيزات لبداية العام الدراسي الجديد في السعودية، حيث صرحت الوزارة التعليمية السعودية بتصريحات جديدة بشأن تحديد موعد بداية الدراسة فى المدارس والجامعات السعودية، وشملت هذه التصريحات إعلان الموعد الرسمي لعودة المعلمين والمعلمات بالمدارس والجامعات السعودية علي أن يكون بداية من الإثنين الموافق 16/12/1439 هجرياً، أما عن موعد بدء الدراسة في السعودية بالنسبة للطلاب والطالبات قررت الوزارة التعليمية السعودية بأن يكون موعد بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي سيبدأ رسميًا اعتباراً من يوم 22/12/1439 هجرياً .

التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440-1439 هـ بالسعودية:

حددت وزارة التعليم السعودية موعد بداية العام الدراسي الجديد عبر ما نشرته في حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قررت الوزراة أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول بداية من يوم الأحد الموافق 22-12-1439هجرياً وفقاً للتوقيت المحلي لتقويم أم القري بالمملكة الموافق 2 من سبتمبر في التقويم الميلادي، وكشفت الوزراة في نشرتها علي تويتر عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد حيث قامت بحصر أيام الاجازات والعطلات الرسمية ومواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة منتصف العام الدراسي ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني كما هو موضح بالتقويم التالي:

اعتماد التقويم الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩