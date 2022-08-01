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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر 100 وظيفة متنوعة

معتز العايش

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن توفر أكثر من 100 وظيفة في مجالات عديدة لحملة شهادة الثانوية والدبلوم وشهادة البكالوريوس فأعلى، في هذا المقال سنتطرق إلى مناطق التوظيف، مجالات الوظائف، شروط القبول وطريقة التقديم.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة
إعلان الخدمات الطبية للقوات المسلحة
إعلان الخدمات الطبية للقوات المسلحة

مناطق التوظيف:

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  • الرياض.
  • الجبيل.
  • جازان.
  • المدينة المنورة.
  • المنطقة الشرقية.
  • خميس مشيط.
مناطق توظيف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
مناطق التوظيف

مجالات الوظائف المتاحة:

– وظائف إدارية.
– وظائف تعليمية.
– وظائف أكاديمية.
– وظائف فنية.
– وظائف صحية.

مجالات وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
مجالات الوظائف

الشروط العامة للقبول:

  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  • أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.
  • أن يكون عمر المتقدم بين 17 عاما و40 عاما.
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.
  • أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
  • اجتياز كافة اختبارات القبول المطلوبة.
  • إجادة استعمال الحاسب الآلي.
  • توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
شروط ومؤهلات الخدمات الطبية للقوات المسلحة
مناطق ومجالات التوظيف

رابط وطريقة التقديم:

  • في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
  • في الخطوة الثانية الضغط على أيقونة البحث عن وظيفة في أعلى الشاشة الرئيسية.
  • ثالثا اختيار الوظيفة المطلوبة من بين الوظائف المتاحة والضغط عليها.
  • رابعا قراءة شروط وتفاصيل الوظيفة بعناية تامة والضغط على تقديم الآن.
  • خامسا تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أما من لم يسبق له الدخول إلى المنصة فيعمل إنشاء سيرة ذاتية.
  • سادسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الاتصال بطريقة صحيحة.
  • سابعا إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من صحتها.
  • ثامنا الضغط على تقديم طلب الالتحاق بالوظيفة.
خطوات التقديم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
خطوات التقديم
طريقة التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
طريقة التقديم

المسميات الوظيفية المتاحة:

المسميات الوظيفية في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المسميات الوظيفية في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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