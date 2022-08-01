الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر 100 وظيفة متنوعة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن توفر أكثر من 100 وظيفة في مجالات عديدة لحملة شهادة الثانوية والدبلوم وشهادة البكالوريوس فأعلى، في هذا المقال سنتطرق إلى مناطق التوظيف، مجالات الوظائف، شروط القبول وطريقة التقديم.

مناطق التوظيف:

الرياض.

الجبيل.

جازان.

المدينة المنورة.

المنطقة الشرقية.

خميس مشيط.

مجالات الوظائف المتاحة:

– وظائف إدارية.

– وظائف تعليمية.

– وظائف أكاديمية.

– وظائف فنية.

– وظائف صحية.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

أن يكون عمر المتقدم بين 17 عاما و40 عاما.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

اجتياز كافة اختبارات القبول المطلوبة.

إجادة استعمال الحاسب الآلي.

توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

رابط وطريقة التقديم:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

في الخطوة الثانية الضغط على أيقونة البحث عن وظيفة في أعلى الشاشة الرئيسية.

ثالثا اختيار الوظيفة المطلوبة من بين الوظائف المتاحة والضغط عليها.

رابعا قراءة شروط وتفاصيل الوظيفة بعناية تامة والضغط على تقديم الآن.

خامسا تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أما من لم يسبق له الدخول إلى المنصة فيعمل إنشاء سيرة ذاتية.

سادسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الاتصال بطريقة صحيحة.

سابعا إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثامنا الضغط على تقديم طلب الالتحاق بالوظيفة.

المسميات الوظيفية المتاحة: