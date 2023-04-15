أخبار السعودية

الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في السودان إلى توخي الحذر

محمد صفوت

بسبب الأحداث الجارية والتطورات الخطيرة في جمهورية السودان الشقيقة، تحث وزارة الخارجية المواطنين الذين يتواجدون في البلاد على توخي الحيطة والحذر، وتنصحهم باتباع جميع التعليمات التي تصدرها سفارة المملكة والسلطات المحلية.

الخارجية السعودية تدعو المواطنين في السودان إلى توخي الحذر

كما تؤكد الوزارة على أهمية الاتصال الفوري بالسفارة أو الوزارة في حالة الحاجة، باستخدام الأرقام التالية: 00249993966666 للاتصال من داخل السودان، و00966114067777 للاتصال من داخل المملكة، تحويلة 3983 و 3982، كما يمكن الاتصال على الرقم الموحد 920011114.

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وزارة الخارجية السعودية

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبرت فيه عن قلق المملكة العربية السعودية بسبب التصعيد العسكري والاشتباكات في جمهورية السودان الشقيقة بين قوات الجيش والدعم السريع، ودعت الوزارة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان لتجنب التصعيد والتحلي بالحكمة وضبط النفس، والعمل على توحيد الصفوف لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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