الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في السودان إلى توخي الحذر

بسبب الأحداث الجارية والتطورات الخطيرة في جمهورية السودان الشقيقة، تحث وزارة الخارجية المواطنين الذين يتواجدون في البلاد على توخي الحيطة والحذر، وتنصحهم باتباع جميع التعليمات التي تصدرها سفارة المملكة والسلطات المحلية.

كما تؤكد الوزارة على أهمية الاتصال الفوري بالسفارة أو الوزارة في حالة الحاجة، باستخدام الأرقام التالية: 00249993966666 للاتصال من داخل السودان، و00966114067777 للاتصال من داخل المملكة، تحويلة 3983 و 3982، كما يمكن الاتصال على الرقم الموحد 920011114.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبرت فيه عن قلق المملكة العربية السعودية بسبب التصعيد العسكري والاشتباكات في جمهورية السودان الشقيقة بين قوات الجيش والدعم السريع، ودعت الوزارة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان لتجنب التصعيد والتحلي بالحكمة وضبط النفس، والعمل على توحيد الصفوف لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه.