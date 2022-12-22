بيان هام من السعودية بشأن منع الفتيات الأفغانيات من التعليم الجامعي

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان هام، أعربت من خلاله عن استغراب المملكة وأسفها لقرار الحكومة الأفغانية الحالية الخاصة بتصريف الأعمال، بشأن بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي، حيث دعت الخارجية إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي أثار الاستغراب في جميع الدول الإسلامية.

السعودية ومنع الفتيات الأفغانيات ومن التعليم الجامعي

كما أوضح البيان أن ذلك القرار يتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية كاملة، ومنها التعليم الذي يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية والإزدهار لدولة أفغانستان وشعبها الشقيق.

حرصت الخارجية السعودية على إصدار ذلك البيان، من أجل توضيح موقفها المتسغرب لقرار منع الفتيات من التعليم الجامعي في أفغانستان، كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ استنكاره، لهذا القرار بشأن إغلاق الجامعات أمام الفتيات والنساء لفترة محددة.

وأكد من خلال البيان الصادر أن تلك الخطوة التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع من خلال وزارة التعليم العالي التابعة لها، يثير الفزع الشديد لمنظمة التعاون الإسلامي.

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والجدير بالذكر أن الأمن العام للمنظمة ومبعوثه الخاص في أفغانستان، قد حذر سلطات الأمر الواقع من اتخاذ مثل تلك القررات، حيث أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن شجبها لذلك القرار، وذلك على الرغم من أنها ملتزمه بالتواصل مع إدارة الأمر الواقع، مناشدة سلطات كابل بضرورة التراجع عن القرار من أجل المحافظة على وعودها.