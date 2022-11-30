الخارجية السعودية توضح طريقة الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية

خلال الساعات الماضية أوضحت وزارة الخارجية السعودية طريقة الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية التي تتيح لأي شخص قادم من الخارج بالدخول إلى المملكة لزيارة أصدقائهم من المواطنين السعوديين، كذلك فأن تلك التأشيرة تمنح حاملها الكثير من الامتيازات مثل:”حضور الفعاليات الثقافية، التنقل بين مناطق المملكة، تأدية مناسك العمرة والزيارة في المدينة المنورة ومكة”.

رابط التقديم على تأشيرة الزيارة الشخصية

وأوضحت الخارجية أنه يمكن لأي شخص من خارج المملكة التقديم بشكل إلكتروني للحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية، من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات التابعة للوزارة، كذلك يمكن لكافة المواطنين دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية، عن طريق:

زيارة المنصة.

الدخول إلى خدمات الافراد.

عمل تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

قم بادخال البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم.

وافق على التعهدات اللازمة.

بعد ذلك سيتم معالجة الطلب وإصدار “مستند تأشيرة زيارة شخصية”.

طريقة دفع الرسوم

كذلك كشفت الخارجية أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج “طلب تأشيرة دخول” الموجودة على المنصة، ثم يتم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، وبعد صدور التأشيرة يمكنه استلام جواز السفر.

الاستعلام عن الطلبات المقدمة

كما يمكنك الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال: