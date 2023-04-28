الخارجية السعودية: تم إجلاء 2544 شخصاً من السودان

أوضحت الخارجية السعودية اليوم عن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من دولة السودان، وكان ذلك على متن سفن سعودية، وقد كان عددهم حوالي 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية مختلفة).

وصول الرعايا من الدول الشقيقة لمدينة جدة.

وأكدت الخارجية السعودية في بيانها الصادر اليوم عن وصول 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس من الجنسيات التالية:

الولايات المتحدة الأميركية.

دولة النرويج.

دولة لبنان.

دولة صربيا.

دولة هولندا.

دولة روسيا.

دولية تركيا.

دولة بولندا.

دولة ألمانيا.

دولة الهند.

دولة جورجيا.

دولة تايلاند.

دولة بنغلاديش.

دولة السويد.

دولة أوزباكستان.

المملكة المتحدة.

دولة كينيا.

دولة الفلبين.

دولة أيرلندا.

دولة إثيوبيا.

دولة أرمينيا.

دولة نيجيريا.

دولة كازاخستان.

دولة البارغواي.

دولة باكستان.

وتم نقلهم جميعا وذلك من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لسهولة مغادرتهم من المملكة إلى بلدانهم.

المعارك القائمة في دولة السودان الشقيقة.

اندلعت المعارك في دولة السودان بداية من تاريخ 15 أبريل 2023، وذلك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو المعروف باللقب “حميدتي”، وتلك المعارك دفعت دول العالم لإجلاء رعاياها، فيما أصدر عن نزوح الآلاف من المناطق التي بها اشتباكات إلى ولايات أخرى، وأيضاً لجوءا إلى دولتي مصر وتشاد.

ضحايا المعارك القائمة في السودان.

وصل عدد القتلى في دولة السودان إلى512 قتيلاً، ووصل عدد الجرحى إلى 4000 جريح.