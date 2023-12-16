الحملات الميدانية المشتركة تسفر عن ضبط 18,428 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 23/5/1445هـ الموافق 7/12/2023م حتى 29/5/1445هـ الموافق 13/12/2023م عن النتائج التالية:

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 18,428 مخالفًا، منهم 11,664 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,301 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2,463 مخالفًا لنظام العمل.

بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,000 شخص، حيث كان 36% منهم يمنيين، و62% إثيوبيين، و2% من جنسيات أخرى. تم أيضًا ضبط 61 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

تم ضبط 11 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

بلغ إجمالي عدد الوافدين المخالفين الذين يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 51,600 وافد، منهم 45,606 رجال، و5,994 نساء.

تم إحالة 46,507 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,044 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,249 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به، أوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.