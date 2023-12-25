تنبيه جديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، للمنشآت العاملة في المملكة بشأن تأخير رواتب العاملين فيها، وذلك من خلال منصة «مدد» التابعة لها، حيث حددت فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين لديها، في الوقت الذي تم فيه إطلاق خدمة جديدة للتأمين على العمالة المنزلية، مناشدة الجميع بضرورة اتباع اللوائح المنظمة لقانون العمل في كافة أنحاء المملكة، والعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب المنشأة.

الحكومة السعودية تنتصر للعامل وتمنح 10 مهلة للمنشآت لتبرير مخالفات تأخر الرواتب| وعقوبات مغلظة للمخالفين

مهلة تبرير المخالفات

وحددت منصة مددة مهلة جديدة 10 أيام للمنشآت من أجل تبرير سبب تأخر صرف رواتب العاملين، بعد أن كانت المهلة المقررة سابقًا 30 يومًا، كما قلصت المهلة للموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، بعد أن كانت المهلة المحددة سابقًا 7 أيام، لافتة إلى أنه في حالة عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائيًا،

عقوبات تأخر المنشأة في صرف الرواتب

وحددت المنصة التي تختص بتوفير بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين، أنه في حالة تأخر المنشأة في صرف الرواتب فستعاقب بالآتي:

التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.

أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة.

السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي.

إمكانية نقل العامل لخدماته حتى لو كانت رخصة عمله سارية.

رسوم المنشآت حسب عدد العمال

رسوم تبدأ من 460 ريالًا للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها 9 عمال فأقل.

رسوم 575 ريالًا للمنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها من 10 – 29 عاملًا.

رسوم 690 ريالًا للمنشآت ما بين 30 – 59 عاملًا.

رسوم 805 ريال للمنشآت التي يعمل بها نحو 60 – 99 عاملًا.

رسوم 920 ريالًا للمنشآت التي يتجاوز عدد عامليها 100 عامل وأقل من 1000 عامل.

وأشارت المنصة إلى أن المنشآت التي تدفع الرسوم لن تتطلب توقيع أي اتفاقيات أو تعاقدات مع البنوك لإدارة نظام الرواتب، وفي حال عدم تعاقد المنشآت معها فستلزم بعمل اتفاقية مع البنوك.

ميزات توفرها منصة مدد للمنشآت